"Трусы, предатели": сводный отряд ОМОНа из РФ отказался воевать в Украине

Пленные российские военные

Участвующие в боевых действиях в Украине российские оккупанты из числа спецотрядов ОМОНа из Сибири подали рапорты на демобилизацию.

Соответствующую запись разговора командира с группой бойцов опубликовали на YouTube-канале "Популярная политика".

"Нам прислали аудиозапись, на которой двинутый и наглый офицер пытается психологически давить на ОМОНовцев, которые отказываются участвовать в путинской войне и хотят вернуться домой в Сибирь. Он обвиняет их в трусости, малодушии, измене. Угрожает, что они не смогут никуда устроиться, будут покрыты позором и подпадут под надзор ФСБ", - говорится в сообщении.

При этом командир ОМОНовцев обещает демобилизованных отправить домой "с позором". Обратим внимание, что происходящее он не стесняясь называет войной.

В качестве аргумента офицер говорит, что у группировки спецназовцев всего лишь 445 раненых (число убитых по российским законам называть запрещено). В то время как, например, у ВДВ – "в десятки раз больше", то есть, как минимум, 9 тысяч. Он также говорит, что "и в других группировках (т.е. разных родах войск – ред.) потери гораздо больше".

Добавим, что судя по всему 11 спецназовцев из российской республики хакассия подали рапорт о демобилизации еще во время пребывания российских частей в смоленске, еще 11 хакасских спецназовцев – уже во время войны. Такие же рапорты подали и уже уехали спецназовцы приморского края и еврейской автономной области, другие представители региональных ОМОНов. Причем в некоторых случаях – уехали всем отрядом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Краснодаре 12 бойцов ОМОНа категорически отказались ехать на войну в Украину. Они аргументировали свое решение незаконностью приказа.

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