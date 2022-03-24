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Угроза применения химоружия в Украине: Байден пригрозил РФ жесткой ответкой

24 марта 2022, 20:59

Президент США прокомментировал возможность исключения России из G20 за развязывание войны против Украины.

Джо Байден
Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден заявил о том, что РФ получит ответ в случае применения в Украине химического оружия.

"Мы дадим ответ. Мы отреагируем", - сказал президент США в ходе выступления в Брюсселе после заседаний НАТО и G7 в ответ на вопрос о реакции на возможное применение РФ химического оружия.

Американский президент также обратил внимание на то, что характер ответа США будет зависеть от характера атаки.

Кроме того, Байден также прокомментировал возможность исключения России из G20 за развязывание войны против Украины.

Американский президент признал, что внутри G20 нет консенсуса по поводу будущего России в организации. Отдельные государства не хотят наказывать РФ исключением из "Большой двадцатки".

"Мой ответ – да (Россию надо исключить из G20 – ред.). Что касается 20-ки, этот вопрос поднимался. Индонезия и некоторые другие страны против этого. Поэтому мы попросили, чтобы Украина посещала эти совещания. Чтобы Украина могла бы присутствовать на встречах "Большой двадцатки", – заявил Байден.

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Как сообщал Главред, согласно данным американской разведки, Путин будет угрожать применением ядерного оружия против Запада, если Украина продолжит сопротивляться российскому вторжению.

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