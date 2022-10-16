В Белгороде - переполох: над городом сбили 16 ракет и есть прилеты

Взрыв на аэродроме в Белгороде / скриншот

Над российским Белгородом, откуда русские обстреливаю Харьков и снабжают российскую группировку, были сбиты 16 неизвестных ракет.

"Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, прозвучало минимум 16 взрывов", - сообщают пропагандистские РИА Новости.

При этом в результате обстрела якобы пострадали два человека, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

При этом пользователи телеграм из Белгорода массово выкладывают фото и видео с места событий, при этом считая сбитые над городом объекты. Говорят, такое количество - в первый раз.

Обстрел Белгорода

"Пи*да, вот это реально страшно было. Вот это вот что надо мной - это практически над моим домом! И вот там еще куча каких-то взрывов! Там дым на*уй пиз*ец! Еще одна летит пи*дец! Это возле аэропорта еб*ть!", - комментирует жительница Белгорода, которая наблюдала инцидент из окна.

Аэропорт расположен на северо-востоке от города / скриншот Google Maps

Черная полоса для Белгорода

15 октября в приграничной с Украиной Белгородской области РФ произошел крупный пожар на одной из нефтяных баз. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о попадании снаряда в нефтебазу.

14 октября в Белгороде произошел мощный взрыв на городской ТЭЦ "Луч". По одной из версий, несколько ракет, запущенных в сторону Украину, сдетонировали раньше времени. В городе наблюдались проблемы со светом.

Отметим, украинская власть отрицает свою причастность к инцидентам в Белгороде. Как заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, российские ракеты попадают в жилые дома в Белгородской области, граничащей с Украиной, во время запусков в сторону украинских городов.

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