Летели на Харьков: над Белгородом "самоликвидировались" ракеты, пылает ТЭЦ

Взрыв в Белгороде / соцсети

В российском Белгороде взорвались ракеты, которые были выпущены в направлении Харькова.

В сети сообщают, что пылает городская ТЭЦ "Луч". По предварительной информации, несколько ракет, запущенных в сторону Украину, сдетонировали раньше времени. В городе наблюдаются проблемы со светом.

РосСМИ уже обвиняют в произошедшем ЧП ВСУ.

По словам губернатора Белгородской области, загорелась подстанция 110 кВт.

"Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник до 4 часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания", - сообщил Вячеслав Гладков.

Напомним, ранее на электроподстанции в Шебекинском районе Белгородской области прогремел взрыв. В городе наблюдались перебои с электричеством, а в произошедшем российские Telegram-каналы уже успели обвинить ВСУ.

Ранее российский правозащитник Марк Фейгин заявил, что из-за собственных неудач на фронте в Украине Россия ударила ракетами и дронами почти по каждой области. Однако ВСУ этого просто так не оставят и будут давать жесткий ответ. Целями могут стать Белгород и Ростов.

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