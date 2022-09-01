Россияне "перепутали" Харьков с Белгородом: в городе гремят взрывы

Российская ракета не долетела до Украины, разорвавшись в Белгороде.
Российские ракеты, которые должны были бомбить Харьков, упали возле места запуска - в Белгороде.
Очевидцы пишут, что россияне запускали ракеты по Украине, но одна из них упала под Белгородом.
Также в сети публикуют видео, на котором видно, как выпущенный снаряд вылетает и падает за несколько километров от места запуска.
Отметим, что подобные инциденты в Белкороде происходили и ранее. В ночь на среду, 31 августа, упали как минимум две ракеты, которые оккупанты пытались запустить по территории Украины. Попытки запуска оказались неуспешными, и ракеты упали незадолго после вылета.
В западной разведке ранее заявили, что военные объекты России в городе Белгород являются легальными целями для Украины. Такие действия не угрожают территориальной целостности российского государства. Подобные атаки стали возможны благодаря невероятной смелости людей и появлении новых технических возможностей.
Вам может быть интересно:
- В Белгороде предлагают вернуться в состав Украины: что происходит
- "Начнём с Белгорода!": Потап предупредил россиян о возвращении Краснодарского края Украине
- "Мы не возьмем их в состав Украины": Данилов высказался о частых "хлопках" в Белгороде и Курске