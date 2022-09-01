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Россияне "перепутали" Харьков с Белгородом: в городе гремят взрывы

1 сентября 2022, 09:39

Российская ракета не долетела до Украины, разорвавшись в Белгороде.

Взыры в Белгороде
Российская ракета упала под Белгородорм / скриншот

Российские ракеты, которые должны были бомбить Харьков, упали возле места запуска - в Белгороде.

Очевидцы пишут, что россияне запускали ракеты по Украине, но одна из них упала под Белгородом.

Также в сети публикуют видео, на котором видно, как выпущенный снаряд вылетает и падает за несколько километров от места запуска.

Видео дня
Взрывы в Белгороде
Взрывы в Белгороде / скриншот

Отметим, что подобные инциденты в Белкороде происходили и ранее. В ночь на среду, 31 августа, упали как минимум две ракеты, которые оккупанты пытались запустить по территории Украины. Попытки запуска оказались неуспешными, и ракеты упали незадолго после вылета.

В западной разведке ранее заявили, что военные объекты России в городе Белгород являются легальными целями для Украины. Такие действия не угрожают территориальной целостности российского государства. Подобные атаки стали возможны благодаря невероятной смелости людей и появлении новых технических возможностей.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Белгород
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