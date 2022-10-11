Под Белгородом "хлопнуло": тысячи людей остались без света и воды

Под Белгородом "хлопнуло" / скриншот

На электроподстанции в Шебекинском районе Белгородской области прогремел взрыв. В сети появились первые кадры с места событий.

По предварительной информации, в городе уже наблюдаются перебои с электричеством, а в произошедшем российские Telegram-каналы уже успели обвинить ВСУ.

"Снарядами поврежден трансформатор подстанции. Сейчас от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет. На месте находится мой заместитель Константин Полежаев, глава округа Владимир Жданов, МЧС, полиция и другие оперативные службы. В максимально короткий промежуток времени последствия будут устранены", - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Также местные жители сообщают о перебоях с водоснабжением.

Ранее российский правозащитник Марк Фейгин заявил, что из-за собственных неудач на фронте в Украине Россия ударила ракетами и дронами почти по каждой области. Однако ВСУ этого просто так не оставят и будут давать жесткий ответ. Целями могут стать Белгород и Ростов.

Также мы сообщали, что журналистка ITN Эмма Бэрроуз со ссылкой на слова представителя западной разведки заявила, что военные объекты России в городе Белгород являются легальными целями для Украины. Такие действия не угрожают территориальной целостности российского государства.

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