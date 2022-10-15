В Белгороде новые "прилеты": произошел крупный пожар на нефтебазе

Один из снарядов попал в нефтебазу, пожаловался губернатор Белгородской области.
В приграничной с Украиной Белгородской области РФ произошел крупный пожар на одной из нефтяных баз.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о попадании снаряда в нефтебазу. Сообщение он разместил в Telegram
"У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. МЧС уже борется с огнем", - написал Гладков.
Как известно, с территории Белгородской области оккупанты постоянно обстреливают мирные города Украины, в частности – Харьков.
Нередко, неисправные ракеты РФ взрываются еще в воздухе и падают на территорию РФ, вызывая взрывы и пожары.
Напомним, ранее в российском Белгороде прогремели мощные взрывы. В результате в городе есть разрушения.
Очевидцы выкладывают в Сеть фото и видео. На кадрах зафиксированы последствия "бавовны".
Отметим, что в результате пострадал как минимум один многоэтажный дом.
Читайте еще:
- Не долетели: в российском Белгороде взорвались две запущенные по Харькову ракеты
- Россияне "перепутали" Харьков с Белгородом: в городе гремят взрывы
- "Хлопки" под Белгородом – атака военной базы РФ, которая снабжает войска на севере Луганщины – ISW