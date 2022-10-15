В Белгороде новые "прилеты": произошел крупный пожар на нефтебазе

В Белгороде произошел пожар на нефтебазе / t.me/vvgladkov

В приграничной с Украиной Белгородской области РФ произошел крупный пожар на одной из нефтяных баз.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о попадании снаряда в нефтебазу. Сообщение он разместил в Telegram

"У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. МЧС уже борется с огнем", - написал Гладков.

Как известно, с территории Белгородской области оккупанты постоянно обстреливают мирные города Украины, в частности – Харьков.

Нередко, неисправные ракеты РФ взрываются еще в воздухе и падают на территорию РФ, вызывая взрывы и пожары.

/ t.me/vvgladkov

Напомним, ранее в российском Белгороде прогремели мощные взрывы. В результате в городе есть разрушения.

Очевидцы выкладывают в Сеть фото и видео. На кадрах зафиксированы последствия "бавовны".

Отметим, что в результате пострадал как минимум один многоэтажный дом.

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