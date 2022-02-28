В Киеве строго запрещается продажа алкоголя - Кличко

Виталий Кличко запретил продавать алкоголь в Киеве / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к киевлянам и проинформировал их о ситуации в столице.

"Она сложная и напряженная", - отметил Кличко.

По его словам, комендантский час в Киеве с сегодняшнего дня будет продолжаться с 20:00 до 07:00. Общественный транспорт прекратил работу в 19.00. И возобновит ее завтра в 8:00.

"То есть транспорт пока будет работать с 8 до 19-ти. С отклонением от графика и по определенным маршрутам. Магазины, торговые сети и аптеки могут работать с 08.00 до 19.00. Подчеркну. Во время комендантского часа передвигаться по городу могут те, кто имеет спецпропуск нового образца – от Военного коменданта Киева. И только на авто. Передвигаться пешком в комендантский час – строго запрещено! Выпущенные до этого пропуска отменяются", - рассказал мэр Киева.

Он отметил, что гражданские лица, которые будут находиться на передвигающемся по городу в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионных групп врага.

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Выйти из домов во время комендантского часа можно в случае объявления воздушной тревоги, чтобы пройти в ближайшее укрытие.

Кличко также сообщил, что с завтрашнего дня в Киеве строго запрещается продажа алкогольных напитков.

"Отдельно обращаю внимание владельцев магазинов и сетей, аптек по цене на продукты, товары первой необходимости и лекарства: Не повышайте цены, пользуясь ситуацией. Ибо это, во время войны, - не лучше мародерства", - заявил Кличко.

Он также отметил, что штабу гуманитарной помощи срочно нужны водители с навыками вождения грузового транспорта. Для доставки гуманитарных грузов.

"Обращайтесь в штаб, контакты на официальном портале КГГА. Я благодарен всем тем городам Украины, Европы, которые уже откликнулись, собирают и направляют в Киев гуманитарную помощь. Благодарен украинскому и иностранному бизнесу, небезразличным гражданам. За их готовность поддержать и помочь киевлянам и Киеву! Мы будем обороняться! Киев – сердце страны, и мы его никому не отдадим! Не отдадим Украину!", - заявил Кличко.