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В женских лосинах и в галошах: жители шокированы внешним видом рашистов

21 мая 2022, 19:18

Контингент российских военных очень разный. Некоторые их группировки вызывают удивление и даже смех.

Войска рф ходят в женских лосинах / фото колааж

Российские военные, которые дислоцируются на Изюмском направлении, имеют скудное материальное обеспечение. Жители сел района удивлены внешнему виду оккупантов, говорится в сообщении Боровского поселкового совета.

"Контингент российских военных очень разный. Некоторые их группировки вызывают удивление и даже смех. Например, подразделение, которое "квартируется" в Радьковском клубе возле Бахтина, имеет настолько бедное обеспечение, что их военные ходят в заношенной домашней одежде, некоторых мужчин видели даже в женских лосинах, а вместо берцов носят галоши или резиновые тапочки", - рассказали в сельском совете.

Кроме того, оккупировав деревни общины, российские военные выпиливают лес.

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Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ранее сделал заявление о том, что появились основания говорить о переходе войск России к оборонительным действиям по всей линии боевых столкновений. Захватчики окапываются и пытаются занять более выгодные для обороны позиции.

В НАТО рассказали, что силам обороны Украины удалось переломить ход событий в войне с Россией. Киев в итоге может одержать победу над Москвой. Причем теперь может появиться возможность отвоевать оккупированные Крым и Донбасс.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сказал, что Украина готова перейти к масштабному контрнаступлению на занятые войсками России позиции. Однако для этого нужны поставки тяжелых вооружений в срочном порядке. ВСУ планируют освободить южные и восточные области из-под российской оккупации.

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