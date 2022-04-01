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"Вели на смерть": детали бегства с Донбасса пушечного мяса из "Южной Осетии"

1 апреля 2022, 01:50

Проблемы с участием южноосетинских военных в войне начались с момента отправки.

/ Telegram-канал Бонварнон

Часть военнослужащих из так называемой "Южной Осетии" отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Они сбежали с поля боя и самостоятельно вернулась в Цхинвали, сообщает Медиазона

Отмечается, что из Украины домой вернулись около 300 человек.

При этом публикуется аудиозапись, на которой, вероятно, один из солдат описывает произошедшее на войне.

"Нас увезли и хотели, чтобы мы умерли, а наши старшие получили "героев". Парень там умер, многие погибли. Их обстреляли, потом они отошли. Один парень был весь заминирован. Он умер, а его пехотная группа вышла обратно", - говорят солдаты.

Проблемы с участием южноосетинских военных в войне начались с момента отправки, утверждает источник. "Скандал был, когда их еще только отправляли туда. Отправляли абсолютно без всего, пустыми. Люди на свои деньги покупали им бронежилеты и прочее, прочее", — говорит он.

"Насколько я понял, проблема возникла, когда один из солдат подорвался на мине, — говорит источник. — И они хотели тело его забрать, чтобы домой отправить. Просто для нас, осетин, тело умершего друга — святое. А им их генерал, начальник сказал: какое тело, мы пустой гроб отправим. Они говорят: мы воины, мы не трусы, но вот так, чтобы тебя на убой отправляли, а потом еще твой труп не забирали — нам это нафиг не надо. И они вышли. И вчера вернулись".

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Напомним, российские военные стали массово отказываться от участия в войне с Украиной. Ранее 58 солдат из Калининграда решили вернуться домой после того, как пообщались со своими коллегами из Белгородской области, которые недавно приняли участие в боях с ВСУ.

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Южная Осетия война России и Украины
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