ВСУ нанесли авиаудар по бригаде оккупантов под Броварами: уничтожен полковник РФ

ВСУ нанесли мощный авиаудар по врагу / na.mil.gov.ua

На подступах к Броварам Киевской области защитниками Украины нанесен авиационный удар по частям 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа российских оккупантов.

Потери врага уточняются, сообщает Министерство обороны Украины.

В сообщении сказано: "На подступах к Броварам, в районе населенного пункта Победа защитниками Украины нанесен авиационный удар по 15 отдельной мотострелковой бригаде Центрального военного округа российских оккупантов, потери уточняются".

Кроме того, подразделениями Вооруженных сил Украины уничтожен командир 247 гвардейского десантно-штурмового полка Южного военного округа ВС РФ полковник Константин Зизевский.

В Минобороны отмечают, что также сбито 2 самолета российских оккупантов, 3 летчика взяты в плен, 1 - уничтожен. Сбито 5 вертолетов и 1 БПЛА врага.

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В сообщении сказано, что по имеющейся информации, с началом вооруженной агрессии против Украины активизировалась деятельность российских частных военных кампаний (ЧВК) по вербовке личного состава, который имеет опыт прохождения военной службы в подразделениях специального назначения и имеет соответствующую подготовку. Так, в Ростове-на-Дону развернут штаб ЧВК Вагнер.

В Минобороны отмечают, что сегодня противником был нанесен авиаудар по Белой Церкви, повреждено более 20 жилых домов. В Ирпене в результате бомбардировки повреждены железнодорожные пути и выведен из строя поезд, использовавшийся для эвакуации мирного населения.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.