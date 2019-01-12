Названо число жертв мощного взрыва в Париже

В результате мощного взрыва в Париже погибли двое пожарных / twitter.com/CCastaner

В результате мощного взрыва, прогремевшего в центре столицы Франции Парижа, погибли четыре человека.

При взрыве в Париже пострадали более 30 человек, пишет Le Figaro.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в своем аккаунте в Twitter сообщил, что две жертвы взрыва — пожарные.

Напомним, 12 января стало известно, что в центре Парижа в булочной произошел мощный взрыв, 12 человек получили серьезные ранения, а жизни пяти из пострадавших находились под угрозой. По предварительным данным, в Париже взрыв мог произойти из-за утечки газа.