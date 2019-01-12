Мощный взрыв в центре Парижа: стало известно о пострадавшем украинце

Гражданин Украины проживал в гостинице напротив места трагедии.
В Париже в результате мощного взрыва, произошедшего в центре города в субботу, 12 января, повреждения получил гражданин Украины.
По словам руководителя консульского отдела посольства Украины во Франции Николая Собко, гражданин Украины проживал в гостинице напротив.
"Человек проживал в гостинице напротив дома, где произошел взрыв, и получил незначительные повреждения", - сказал дипломат.
Он добавил, что мужчине была оказана необходимая консульская помощь. Он чувствует себя удовлетворительно, передает Укринформ.
Напомним, ранее стало известно о том, что среди жертв взрыва - пожарные.