Мощный взрыв в центре Парижа: стало известно о пострадавшем украинце

В Париже в результате мощного взрыва, произошедшего в центре города в субботу, 12 января, повреждения получил гражданин Украины.

По словам руководителя консульского отдела посольства Украины во Франции Николая Собко, гражданин Украины проживал в гостинице напротив.

"Человек проживал в гостинице напротив дома, где произошел взрыв, и получил незначительные повреждения", - сказал дипломат.

Он добавил, что мужчине была оказана необходимая консульская помощь. Он чувствует себя удовлетворительно, передает Укринформ.

Напомним, ранее стало известно о том, что среди жертв взрыва - пожарные.