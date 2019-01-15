На протестах "желтых жилетов" во Франции замечен воевавший на Донбассе боевик

В Париже в объектив фотографов неоднократно попадал активный участник акций протестов "желтых жилетов" Виктор Лента.

Как сообщает Украинский милитаристский портал в Facebook, ранее его неоднократно замечали среди пророссийских боевиков на Донбассе.

" В сети идентифицировали бывшего французского десантника Виктора Лента (Victor Lenta), принимавший участие в боевых действиях на Донбассе на стороне российско-террористических войск, который сейчас активно участвует в протестах "желтых жилетов" в Париже", - сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчина незначительно изменился во внешности, однако его легко распознали по родинке на переносице.

Напомним, в Париже во время протестов "желтых жилетов" в прямой эфир пропагандистского канала Россия-1 вышел Касавье Моро, который ранее попал на страницы мировой прессы, поскольку развернул в центре французской столицы флаг террористической ДНР.