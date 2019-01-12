Слезоточивый газ и водяные пушки: во Франции "желтые жилеты" устроили новые беспорядки

В среду, 12 января, во Франции во время акции "желтых жилетов" были задержаны 240 человек, 200 из которых помещены под стражу.

Только в Париже задержали 156 человек, а по данным источника телеканала BFMTV, на акцию по всей стране вышли более 84 тыс. демонстрантов.

В Париже в санкционированном шествии приняли участие 8 тыс. человек, в Бурже – 6,7 тыс., в Тулузе – 5,5 тыс., в Бордо – 4,5 тыс., в Кане – 3 тыс. и в Марселе – 2,7 тыс.

Это уже девятая по счету суббота, когда в Париже и других французских городах проводятся акции протеста "желтых жилетов", зачастую сопровождающиеся беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

VIDÉO @paris_normandie. Une équipe de journalistes de la chaîne @LCI ciblée par des manifestants à #Rouen. Les deux journalistes étaient accompagnés de deux agents de sécurité, dont l'un a dû être transporté à l'hôpital.

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Как отмечает AFP, в Париже несколько десятков протестующих вступили в столкновения с полицией возле Триумфальной арки. Чтобы не позволить демонстрантам добраться до Елисейских Полей, полицейские использовали слезоточивый газ и водяные пушки.

Напомним, после массовых протестов во Франции президент Эммануэль Макрон учредил режим чрезвычайного социального и экономического положения.

В свою очередь митингующие заявили, что чрезвычайное социальное и экономическое положение не остановит акции протеста "желтых жилетов".