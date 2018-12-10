Протесты во Франции: Макрон ввел чрезвычайное экономическое положение и пошел на уступки

Речь Макрона не успокоила протестующих / Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон учредил режим чрезвычайного социального и экономического положения в связи с продолжающимися протестами "желтых жилетов".

Как сообщает Le Figaro, такое заявление Макрон сделал во время телеобращения к народу.

"Необходимо поддержать экономику, необходимо поддержать образование, ту молодёжь, которая хочет учиться и жить свободными людьми", - сказал он.

Французский лидер пообещал с 2019 года увеличить минимальную зарплату на 100 евро, при этом сейчас она составляет 1 тыс. 498 евро в месяц.

"Минимальный размер оплаты труда вырастет на €100 в месяц, начиная с мая 2019 года. Кроме того, начиная с 2019 года не будут облагаться налогами и социальными платежами сверхурочные часы работы. Кроме того, будет установлена в конце года специальная премия для сотрудников, не облагаемая ни налогами, ни социальными платежами", - добавил он.

Налоговые льготы Макрон пообещал для тех французов, которые зарабатывают менее двух тысяч евро в месяц. Однако он отказался возвращать отмененный им налог на богатство, что является наибольшим раздражителем для "желтых жилетов".

"Никакой гнев не оправдывает нападений на полицейского, уничтожение магазинов, общественных зданий. Когда развязывается насилие, свобода прекращается. Отныне должны царить мир и республиканский порядок", - обвинил президент протестующих в беспорядках.

Отмечается, что речь президента протестующих не успокоила и пока уступать Макрону они не намерены.

Как ранее сообщалось, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о причастности России к организации акций протестов в стране.

Напомним, в Париже пособники боевиков ДНР Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро развернули флаг ДНР на акции протеста "желтых жилетов".

Позже в СБУ заявили, что радикалы, которых курируют ФСБ и ГРУ - спецслужбы страны-агрессора России, организовывают во Франции беспорядки и акты насилия.