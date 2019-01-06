В Париже "желтые жилеты" атаковали офис спикера правительства и сожгли плавучий ресторан

6 января 2019, 11:39

Число демонстрантов существенно сократилось по сравнению с акциями 2018 года.

  • Новые протесты "желтых жилетов" @timboutry
  • Новые протесты "желтых жилетов" @timboutry
  • Новые протесты "желтых жилетов" @timboutry
  • Новые протесты "желтых жилетов" @timboutry
  • Новые протесты "желтых жилетов" @timboutry
  • Новые протесты "желтых жилетов" @timboutry
  • Новые протесты "желтых жилетов" @timboutry
  • Новые протесты "желтых жилетов" @timboutry

Во Франции участники протестного движения "желтые жилеты" снова собрались на еженедельные акции протестов в Париже и других городах.

Как отмечает агентство Associated Press, число демонстрантов существенно сократилось по сравнению с акциями 2018 года.

В субботу, 5 января, акции в Париже сначала были мирными, однако переросли в беспорядки - полиции пришлось применять спецсредства и эвакуировать спикера правительства Бенжамена Гриво.

Стычки начались после того, как демонстранты отклонились от согласованного маршрута. Несколько авто были сожжены, а полиция применила водометы и световые гранаты.

Протестующие атаковали офис спикера французского правительства Бенджамина Гриво. Его и полдесятка коллег эвакуировали после того, как двери здания офиса были частично разрушены с помощью строительных инструментов.

"Это было нападение не на меня. Это было нападение на институты, демократическую форму правления", - сказал позже Гриво.

Кроме того, участники протестной акции "жёлтых жилетов" во время беспорядков в Париже подожгли плавучий ресторан рядом с музеем Орсе.

На события отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он подверг критике состоявшиеся в субботу акции протеста "желтых жилетов", в ходе которых произошли беспорядки в Париже и других городах.

"В очередной раз наша Республика, ее стражи и символы подверглись жестокому нападению", - написал он в Twitter, пообещав, что виновные будут наказаны.

В субботу вечером в МВД Франции сообщили, что в акциях протеста в стране на сей раз приняли участие около 50 тыс. человек. Это заметно больше, чем во время предыдущей акции, пошедшей перед Новым годом, но значительно меньше более ранних демонстраций "желтых жилетов".

Напомним, после массовых протестов во Франции президент Эммануэль Макрон учредил режим чрезвычайного социального и экономического положения.

В свою очередь митингующие заявили, что чрезвычайное социальное и экономическое положение не остановит акции протеста "желтых жилетов".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Франция Париж драка желтые жилеты
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
11:58
Сербский патриарх повторил мантру РПЦ о "расколе" после томоса для ПЦУ
11:55
Порошенко снова впал в экстаз от томоса
11:39
В Париже "желтые жилеты" атаковали офис спикера правительства и сожгли плавучий ресторан Фото Видео
11:23
"Вы не оху*ли?" Россию жестко унизили на ЧМ по хоккею в Канаде Видео
10:55
Грузинская церковь внезапно отложила признание автокефалии ПЦУ
10:53
У Кирилла решили, что православный мир не признал ПЦУ Видео
10:34
Варфоломей вручил Епифанию томос об автокефалии Православной церкви Украины Фото Видео
10:11
Торжественная литургия и вручение томоса для ПЦУ: онлайн-трансляция Видео
09:54
Трусы и предатели скармливают украинцам три месседжа мнение
09:43
"Ничего святого": политолог объяснил, почему томос - это бизнес-проект
09:21
Чудо в картинках: самые волшебные поздравления с Рождеством на словах и в анимированных открытках Фото Видео
09:04
"Убийцы должны ходить пешком": в Киеве водитель маршрутки поскандалил с АТОшником
08:33
Петр Алексеевич, и кто же здесь клоун? мнение
08:09
В Мариуполе произошел взрыв, есть жертвы: опубликованы жуткие фото
07:43
Гадания в ночь на Рождество: как и когда нужно правильно гадать Видео
07:31
Курс Порошенко: в США назвали Украину "неуправляемой проблемой"
07:14
"Віншуємо вас цим Різдвом!": як привітати з Різдвом 2019, щоб весь рік був вдалим Фото Видео
06:52
Поражение для Москвы: религиовед объяснил значение автокефалии ПЦУ Видео
06:35
Астролог дал тревожный прогноз на 2019-й год Видео
06:03
Сколько дней после Рождества 2019 нельзя убираться и другие запреты праздника Видео
05:41
Суровое баловство: жена во время секс-игр запихала мужу в анус освежитель воздуха
05:03
Украиной уже 5 лет управляют клоуны: журналист прокомментировал поездку Порошенко за томосом
04:28
Стали известны самые нелепые и неадекватные причины отказа женщин от секса
03:16
"Коррекция заметна сразу": пластический хирург оценил изменения во внешности Светланы Лободы
02:20
Россиянка и немец занялись сексом в центре Риги: опубликовано видео Видео
01:07
52-летняя Холли Берри заворожила сеть фото топлес
00:36
В Сети опубликовали топ-5 мифов насчет мужчин и их секса
05 января, суббота
23:53
Томос для ПЦУ: в Украине опровергли основные мифы путинской пропаганды Видео
23:23
Во Львове вандалы уничтожили шестиметровый дубовый крест Фото
22:59
"Нарик и томос": Сеть озадачил "авторитет" в свите Порошенко на церемонии в Стамбуле
22:23
Солнечное затмение: нумеролог рассказала, как изменить жизнь к лучшему Видео
21:54
Россия надорвалась: эксперт рассказал о "финальной стадии путинизма" Видео
21:22
Первый соперник в супертяже: промоутер рассказал о вероятном противнике Усика Видео
21:10
Кутья из пшеницы, булгура и риса: как приготовить главное блюдо в меню на Рождество Видео
20:52
Чемодан с жуткой находкой: СМИ раскрыли подробности загадочной смерти в Днепре Фото Видео
20:23
В Запорожье вандалы облили краской мурал единства защитников Украины
19:59
Парубий рассказал о судьбе УПЦ МП после томоса от Варфоломея Видео
19:53
Пампушки різдвяні: тісто на пампушки, як зробити пампушки на Святвечір Видео
19:37
Резня в Харькове: стало известно о задержании подозреваемого в убийстве студенток из Турции Видео
19:08
Как Томос спасет Порошенко от тюрьмы мнение
19:03
Зеленский рассказал о болезни и пожаловался на фейки Видео
18:54
В Украине упростили процедуру продажи "евроблях"
18:40
Красота и нега: в Сеть "залили" упоительные фото голых шалуний-моделей Фото
18:31
Украинская делегация после подписания томоса спела колядку
18:13
Погода на Сочельник: синоптики рассказали, какие области Украины завалит снегом Видео
17:54
"Петр Креститель": эксперт объяснил, зачем Порошенко томос
17:37
"Я решила нашу проблему": в Киеве девушка выбросилась с 23 этажа, оставив три записки Фото
17:22
В Виннице общину храма выставили на улицу из-за отказа перейти в ПЦУ
16:56
Подписание томоса для ПЦУ: у Онуфрия усмотрели нарушение канонов Видео
16:47
Мэрилин Мэнсон отмечает юбилей: топ-5 необычных фактов о короле эпатажа Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять