В Париже "желтые жилеты" атаковали офис спикера правительства и сожгли плавучий ресторан

Во Франции участники протестного движения "желтые жилеты" снова собрались на еженедельные акции протестов в Париже и других городах.

Как отмечает агентство Associated Press, число демонстрантов существенно сократилось по сравнению с акциями 2018 года.

В субботу, 5 января, акции в Париже сначала были мирными, однако переросли в беспорядки - полиции пришлось применять спецсредства и эвакуировать спикера правительства Бенжамена Гриво.

Un incendie s'est déclaré sur le boulevard Saint-Germain, nécessitant une nouvelle fois l'intervention des pompiers #Paris

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Стычки начались после того, как демонстранты отклонились от согласованного маршрута. Несколько авто были сожжены, а полиция применила водометы и световые гранаты.

Протестующие атаковали офис спикера французского правительства Бенджамина Гриво. Его и полдесятка коллег эвакуировали после того, как двери здания офиса были частично разрушены с помощью строительных инструментов.

"Это было нападение не на меня. Это было нападение на институты, демократическую форму правления", - сказал позже Гриво.

Кроме того, участники протестной акции "жёлтых жилетов" во время беспорядков в Париже подожгли плавучий ресторан рядом с музеем Орсе.

Caen. Gilets jaunes. Un arbre s enflammé avenue du 6-Juin pic.twitter.com/RfwYQ2A7fh — Ouest-France 14 (@OuestFrance14) 5 января 2019 г.

На события отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он подверг критике состоявшиеся в субботу акции протеста "желтых жилетов", в ходе которых произошли беспорядки в Париже и других городах.

"В очередной раз наша Республика, ее стражи и символы подверглись жестокому нападению", - написал он в Twitter, пообещав, что виновные будут наказаны.

В субботу вечером в МВД Франции сообщили, что в акциях протеста в стране на сей раз приняли участие около 50 тыс. человек. Это заметно больше, чем во время предыдущей акции, пошедшей перед Новым годом, но значительно меньше более ранних демонстраций "желтых жилетов".

Напомним, после массовых протестов во Франции президент Эммануэль Макрон учредил режим чрезвычайного социального и экономического положения.

В свою очередь митингующие заявили, что чрезвычайное социальное и экономическое положение не остановит акции протеста "желтых жилетов".