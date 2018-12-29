Погромы и сожженный банк: во Франции "желтые жилеты" устроили новые акции протеста

Во Франции продолжаются массовые выступления протестующих, которых окрестили "желтыми жилетами".

В Париже несколько сотен демонстрантов собрались возле офисов государственной телекомпании France Televisions и телеканала BFM TV.

Они выкрикивали лозунги "Fake news" и "Журналисты - коллаборационисты", протестуя против распространения якобы ложной информации о движении. Демонстранты также вновь призвали к отставке президента Эммануэля Макрона. Протестующие бросали различные предметы в стражей порядка, которые применили против них слезоточивый газ. Несколько человек были задержаны, сообщает Deutsche Welle.

В Марселе, по данным полиции, в акции "желтых жилетов" приняли участие около 900 человек, протестующие выкрикивали "Макрона вон".

В городе Нант возникали столкновения участников акции с правоохранителями, полиция также применила слезоточивый газ. Также протесты прошли в Лионе, Тулузе, Бордо.

Численность демонстрантов уменьшается: если на первые акции по всей стране вышли, по данным полиции, около 282 тысяч человек, то в минувшую субботу, 22 декабря, их было только до 39 тысяч. В эту субботу количество протестующих, по оценкам, еще меньше. Впрочем, лидеры протестного движения заявляют, что это связано с рождественскими и новогодними праздниками и анонсируют на январь новые демонстрации.

В Руане протестующие подожгли ворота входа в здание, в котором находится местное отделение "Банка Франции" (Banque de France).

Огонь пожарные погасили, только когда полиция взяла улицу под свой контроль.

Напомним, после массовых протестов во Франции президент Эммануэль Макрон учредил режим чрезвычайного социального и экономического положения.

В свою очередь митингующие заявили, что чрезвычайное социальное и экономическое положение не остановит акции протеста "желтых жилетов".