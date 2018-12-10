Протесты во Франции: последствия для Украины и ЕС

Францию охватили протесты / REUTERS

Массовые акции"желтых жилетов" во Франции, которые протестуют против повышения цен на топливо и требуют повышения зарплат, по словам властей, стали для страны настоящей экономической катастрофой. Но как протесты повлияют на Евросоюз и Украину?

1. Возможно, сейчас погибает мечта части украинцев о ЕС. Потому что какой может быть Союз, если в стране-инициаторе все так запущено. И исправление этой запущенности ЕС сильно изменит, если не отменит.

2. Правительство Франции не может решить проблему протеста и требований народа. Проблему можно решить только на уровне Брюсселя. Но Брюссель еще не видит это все своей проблемой. Тем более он не захочет ее решать – прямо сказав, что в области экономики 10 лет ошибался на каждом шагу.

Читайте такжеФранцузский кризис: вид из украинского "Титаника"3. Локальное решение проблемы только во Франции (снижение налогов, изменение условий) автоматически приведет к волне аналогичных протестов в Испании, Италии, Германии, других странах.

4. В ЕС еще студентами отправлены работать посудомойщиками все экономисты, которые были против социализма. А значит, если даже решение вернуться в капитализм будет принято, то некому будет вспомнить, как это делается. От чего попытка грозит быть неудачной.

5. Если протесты затянуться еще на три и больше месяцев, а они затянутся, то будет странно, если кто-то не попытается взять Мариуполь и Бердянск.

6. Почему Украина до сих пор не предложила Франции помощь? Или это только Франция должна нам помогать когда у нас то революции, то вторжение РФ, то Азов? Нужно срочно послать во Францию делегацию, которая бы следила за развитием конфликта, выявляла бы потребности в помощи и предлагала бы властям Франции наше содействие.Помощь Франции сейчас, это очень удачный момент, чтобы переломить тенденцию хронического слива Украины в угоду интересам РФ, со стороны руководящих кругов Франции.

7. Украинская машина военной и политической пропаганды совершает огромную ошибку, разгоняя и усиливая тезис Суркова о том, что это Владимир Путин почти что организовал беспорядки во Франции, а потому он так велик и влияет на все процессы в мире. Такой казус в работе можно пояснить только избытком шпионов в Украине. Путин смог организовать только провал крайне правый на прошлых выборах во Франции. А беспорядки организовала экономическая политика ЕС последних десяти лет.