"Я с тобой": мать военнопленного моряка в российском суде обняла сына

16 января 2019, 00:02

Заседание проходило за закрытыми дверями.

Во время судилища матери удалось обнять и поцеловать военопленного сына / Фото: скриншот из видео

В России в здании Лефортовского суда матери одного из военнопленных моряков удалось обнять сына до того, как за ним закрылась дверь комнаты, где прошло судебное заседание.

Встреча родных людей была очень короткой. Видео опубликовано на странице Баба і Кіт в Facebook.

"Я с тобой, все нормально", - только и успела сказать женщина.

Мать моряка со слезами начала обнимать и целовать сына во время конвоирования. Она также обняла военнопленного, которого вели следующим.

В зал суда близкие военнопленных попасть не смогли, поскольку заседание прошло за закрытыми дверями. В коридоре родные моряков не сдерживали слез, но старались сохранить мужество.

Зустріч рідних з полоненими українськими моряками

Зустріч рідних з полоненими українськими моряками Судилище проходило за закритими дверими

Опубликовано Баба і кіт Вторник, 15 января 2019 г.

Как ранее сообщалось, Лефортовский районный суд Москвы продлил арест 12 украинским военнопленным морякам, захваченным в Керченском проливе, до 24 апреля.

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