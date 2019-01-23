Польша активно строит железнодорожние пути в обход Украины

Строительство дороги / Железные дороги мира

В Польше объявили тендер на проектирование еще одного путевого развития на польской стороне погранперехода Тересполь — Брест, входящего в коридор Москва — Минск — Варшава — Берлин.

Польские власти хотят разгрузить пункт пропуска Тересполь в связи с ростом транзитного грузопотока из Азии в Европу и увеличить его перерабатывающие способности в 4 раза.

Как сообщают Железные дороги мира, стоимость данного проекта составляет 1,1 млн евро и реализовать его планируют в течение ближайших трех лет.

Еще один проект предусматривает реконструкцию путей на погранпереходе Медыка — Мостиска через границу с Украиной, который должен снять ограничения скорости и позволить пропускать поезда большей составности и массы.

Напомним, строительство платной автомобильной дороги из Львова в польский город Краковец не начнется в 2019 году, как было запланировано ранее. Работы отложили до 2020 года. "Укравтодор" даже посчитал стоимость проезда по такой дороге. Она составит от 7 евроцентов приблизительно за километр.