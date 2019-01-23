Xiaomi выпустит сгибаемый смартфон: как он будет выглядеть

Китайская компания разработала собственную технологию гибкого экрана.
Президент Xiaomi Лин Бин продемонстрировал прототип сгибаемого смартфона, который складывается весьма необычным образом.
Как сообщает 4PDA, дисплей гаджета условно разделён на три части, две из которых могут загибаться назад. В сложенном состоянии новинка представляет собой компактный смартфон с тонкими рамками, а в раскрытом положении напоминает небольшой планшет.
Диагональ дисплея и другие характеристики пока неизвестны. О сроках выхода и предполагаемой цене нового смартфона пока ничего не сообщается.
Ранее Xiaomi презентовала новый бренд смартфонов Redmi Note 7. Redmi Note 7 получил 2,5 D-дисплей диагональю 6,3 дюйма с разрешением 2340x1080 пикселей, соотношением сторон 19,5: 9 и каплевидным вырезом для селфи-камеры. Он занимает почти 95% площади передней панели, толщина боковых рамок составляет всего 1,95 миллиметра.
"Сердцем" смартфона стал 8-ядерный процессор Snapdragon 660, который работает при поддержке графического процессора Adreno 512 (850 Мгц) и 3, 4 или 6 ГБ оперативной памяти в зависимости от конфигурации. Объем встроенного накопителя составляет 32 или 64 ГБ.