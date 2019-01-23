Xiaomi выпустит сгибаемый смартфон: как он будет выглядеть

Xiaomi / Digit

Президент Xiaomi Лин Бин продемонстрировал прототип сгибаемого смартфона, который складывается весьма необычным образом.

Как сообщает 4PDA, дисплей гаджета условно разделён на три части, две из которых могут загибаться назад. В сложенном состоянии новинка представляет собой компактный смартфон с тонкими рамками, а в раскрытом положении напоминает небольшой планшет.

Диагональ дисплея и другие характеристики пока неизвестны. О сроках выхода и предполагаемой цене нового смартфона пока ничего не сообщается.

Ранее Xiaomi презентовала новый бренд смартфонов Redmi Note 7. Redmi Note 7 получил 2,5 D-дисплей диагональю 6,3 дюйма с разрешением 2340x1080 пикселей, соотношением сторон 19,5: 9 и каплевидным вырезом для селфи-камеры. Он занимает почти 95% площади передней панели, толщина боковых рамок составляет всего 1,95 миллиметра.

"Сердцем" смартфона стал 8-ядерный процессор Snapdragon 660, который работает при поддержке графического процессора Adreno 512 (850 Мгц) и 3, 4 или 6 ГБ оперативной памяти в зависимости от конфигурации. Объем встроенного накопителя составляет 32 или 64 ГБ.