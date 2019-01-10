Xiaomi презентовала смартфон под новым брендом Redmi Note 7 по низкой цене

Новый бренд смартфонов Redmi Note 7 презентовала в начале 2019 года компания Xiaomi.

Как сообщает 4PDA, смартфон представлен по весьма демократичной цене, которая не повлияла на его достойное оснащение.

iaomi Redmi Note 7 получил 2,5 D-дисплей диагональю 6,3 дюйма с разрешением 2340x1080 пикселей, соотношением сторон 19,5: 9 и каплевидным вырезом для селфи-камеры. Он занимает почти 95% площади передней панели, толщина боковых рамок составляет всего 1,95 миллиметра.

"Сердцем" смартфона стал 8-ядерный процессор Snapdragon 660, который работает при поддержке графического процессора Adreno 512 (850 Мгц) и 3, 4 или 6 ГБ оперативной памяти в зависимости от конфигурации. Объем встроенного накопителя составляет 32 или 64 ГБ.

Основной сенсор двойной камеры Xiaomi Redmi Note 7 на 48 Мп выделяется размером пикселя 0,8 мкм и апертурой f/1.8. Разрешение вспомогательного датчика – 5 Мп, селфи-камеры – 13 Мп. Расширенные фотовозможности Redmi Note 7 обеспечивает поддержка функций искусственного интеллекта.

Емкость аккумулятора смартфона с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 4 составляет 4 000 миллиампер/часов. Примечательно, что производитель оснастил новинку современным разъемом USB Type-C. Также аппарат оборудован инфракрасным портом и 3,5-миллиметровым аудиоразъемом, NFC в смартфоне отсутствует.

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Сканер отпечатков пальцев размещен на стеклянной задней панели гаджета с градиентной окраской. Работает устройство под управлением установленной операционной системы Android 9.0 Pie.

Цена базовой модели 3/32 ГБ составит 147 долларов, вариант 4/64 ГБ обойдется покупателям в 176 долларов, а топовый вариант 6/64 ГБ будет стоить 206 долларов. Продажи новинки стартуют в ближайшее время на территории Китая и Индии, дата глобального анонса Redmi Note 7 пока не озвучена.

Как ранее сообщалось, в Китае прошла закрытая презентация новых продуктов от Xiaomi, среди прочего представили и долгожданный фитнес-браслет Mi Band 3.