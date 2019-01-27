Названа стоимость украденной из Третьяковки картины Куинджи "Ай-Петри. Крым"

27 января 2019, 21:43

Картину "Ай-Петри. Крым" похитил неизвестный под видом музейного работника.

Архип Куинджи. "Ай-Петри. Крым" / Wikimedia

Стоимость картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", похищенной из Третьяковской галереи, составляет около $1 млн.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Оценочная стоимость картины составляет примерно $1 млн. Это же и предполагаемый ущерб от кражи", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из Третьяковской галереи в Москве похитили картину художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым".

Неизвестный под видом музейного работника достал картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" из рамы и скрылся.

Картина "Ай-Петри. Крым" обычно хранится в Русском музее Санкт-Петербурга, в Москву ее привезли на выставку. Работа датируется 1890-ми годами. Полотно размером 39 на 53 см выполнено маслом на бумаге и холсте. Страховая стоимость картины оценивается в 12 млн руб. (около 5 млн грн).

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Россия похищение криминал кража
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