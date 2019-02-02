Российские спецслужбы могут получить контроль над пользовательскими данными Apple

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Российские спецслужбы могут вскоре получить доступ к персональным данным тысяч пользователей Apple в РФ после решения американской компании соблюдать российское законодательство и хранить пользовательские данные на серверах внутри страны.

Как рассказывает Foreign Policy, Роскомнадзор впервые подтвердил, что Apple должна соблюдать закон 2014 года, который требует от любой компании, имеющей доступ к цифровым данным российских граждан, обрабатывать и хранить их на серверах, физически расположенных в России. Согласно российским законам о контртерроризме, Apple будет вынуждена по заявке спецслужб декодировать и передавать им данные пользователей.

В 2017 году Apple удалила виртуальные частные сети, маскирующие активность просмотра, из App Store в Китае. В прошлом году Apple перенесла операции iCloud и ключи шифрования в центры обработки данных в Китае, вызвав опасения, что власти могут получить доступ к сообщениям, электронным письмам и другим данным, хранящимся в облаке.

Не ясно, какие данные Apple будет хранить на своих серверах в России. При регистрации компании в Роскомнадзоре имена, адреса, адреса электронной почты и номера телефонов указываются в качестве типов пользовательских данных, которые она обрабатывает. В регистрационных документах Apple Russia, поданных 25 декабря, ничего не говорится о сервисе iCloud, который может размещать пользовательские фотографии, видео, документы, контакты и сообщения.

Российский закон называет персональными данными все, что может быть использовано для идентификации лиц или их поведения. Загрузка фотографий, музыки и электронных книг косвенно также будет определяться как персональные данные.

Как известно, недавно Роскомнадзор начал судебное разбирательство против Twitter и Facebook за неспособность уведомить орган о мерах, принятых для соблюдения закона.

Весной 2018 года Россия попыталась заблокировать мессенджер Telegram за отказ предоставить службам безопасности доступ к зашифрованным сообщениям пользователей.

Ранее глава Apple Тим Кук намекнул, что в некоторых странах могут снизить цены на новые модели iPhone, пытаясь остановить стремительное падение продаж. Доход от продаж iPhone, на который приходится большая часть прибыли Apple, в последнем финансовом квартале упал на 15%.