Столкновения и слезоточивый газ: во Франции жестко разогнали акцию "желтых жилетов"

Во Франции проходит очередной этап антиправительственноой акции "желтых жилетов". В субботу на улицы Парижа и других городов Франции вышли десятки тысяч человек.

Кроме того, в Париже прошел "марш раненных", объявленный на следующий день после того, как Государственный совет Франции отклонил петицию правозащитников, которые требовали ввести временный запрет на использование полицией специальных устройств для стрельбы резиновыми пулями и гранатами со слезоточивым газом.

Gaz lacrymogène contre projectiles au niveau du centre commercial Saint George #giletsjaunes#Toulousepic.twitter.com/0d2BAyglqz — France 3 Midi-Py (@France3MidiPy) February 2, 2019

Как сообщает AFP со ссылкой на данные МВД Франции, более 58 тыс. человек приняли участие в акциях протеста "жёлтых жилетов" по всей Франции.

Отметим, что протестующие принимали участие в беспорядках и столкновениях с полицией, в свою очередь, правоохранители применяли спецсредстав, в частности, слезоточивый газ.

Напомним, после массовых протестов во Франции президент Эммануэль Макрон учредил режим чрезвычайного социального и экономического положения.

В свою очередь митингующие заявили, что чрезвычайное социальное и экономическое положение не остановит акции протеста "желтых жилетов".