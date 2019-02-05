Facebook разрешил удалять сообщения из чатов

Facebook Messenger / The News Minute

В месенджере Facebook теперь можно удалять отправленные сообщения в чатах. Долгожданная опция появилась в новых версиях Messenger для iOS и Android.

Как сообщает CNET, для удаления отправленного собщения, нужно два раза коснуться его на экране и в всплывающем меню выбрать из двух вариантов – удалить для всех участников переписки или скрыть только от себя. В первом случае участники чата будут оповещены об удаленном сообщении.

Facebook Messenger / CNET

Самое главное, что у пользователя есть только 10 минут, в течение которых, он может удалить отправленное сообщение.

Напомним, что соцсеть Марка Цукерберга начала работу над внедрением этой функции более года назад.

Ранее глава Facebook Марк Цукерберг также заявил о планах связать между собой WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger в одну платформу для обмена сообщениями.