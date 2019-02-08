Трагедия в Турции: число жертв обрушения 8-этажки серьезно возросло

В Стамбуле число жертв обрушения дома возросло до 11 человек / Скриншот с meteo.gov.ua

В турецком Стамбуле серьезно возросло количество жертв обрушения 8-этажного жилого дома — погибли 11 человек.

В результате обрушения дома пострадали 13 человек, сообщает Daily Sabah со ссылкой на данные властей.

По сведениям издания, в четверг, 7 февраля, под завалами дома нашли выжившей 5-летнюю девочку, ей уже сделали операцию и передали матери, спасенной 6 числа.

Напомним, 6 февраля в азиатской части Стамбула в районе Картал обрушился 8-этажный жилой дом, сначала появилась информация о гибели двух людей, из-под завалов спасли шесть человек.