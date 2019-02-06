В Турции обрушилась 8-этажка: названо число жертв

В Стамбуле обрушилась 8-этажка, погибли люди / Скриншот видео с youtube.com

В среду, 6 февраля, в турецком Стамбуле обрушился 8-этажный жилой дом, погибли, по меньшей мере, два человека.

Обрушение дома произошло в азиатской части Стамбула в районе Картал, пишет Daily Sabah со ссылкой на данные властей.

По сведениям издания, спасатели искали людей, которые могли оказаться в ловушке под завалами.

Из-под завалов дома спасены шесть человек, пострадавших отправили в больницы.

Напомним, утром 31 декабря 2018 года в российском Магнитогорске в одной из жилых многоэтажек обрушился подъезд, сначала стало известно о трех погибших, а позже появилась информация о 39 жертвах. Из-под завалов достали выжившего младенца.

Основной версией причины обрушения подъезда считают взрыв бытового газа. Ряд российских СМИ, ссылаясь на источники, писали, что взрыв в доме был терактом. В январе 2019-го появилась информация, что в Магнитогорске взрыв в жилом доме устроили боевики террористической организации "Исламское государство".