"Фашистский режим": чешский парламентарий жестко приложил украинские власти

Станислав Гроспич / Скриншот

Представитель Палаты депутатов парламента Чехии Станислав Гроспич назвал правительство Украины "фашистским режимом".

Скандальное заявление политик сделал в телевизионных новостях местного телевидения, сообщает посольство Украины в Чехии.

Украинские дипломаты назвали высказывание Гроспича открыто клеветническим и неприемлемым в цивилизованном мире.

"Обычно мы не реагируем на заявления коммунистов, тем более, что коммунистическая идеология, как и нацистская, в нашей стране запрещена. Но учитывая факт, что указанное лицо занимает должность председателя парламентского комитета, ожидали бы, что его заявления получат осуждение со стороны руководства Палаты депутатов", - добавили в украинском посольстве.

Отметим, что Гроспич является членом Центрального Комитета Коммунистической партии Чехии и Моравии, председателем Ассоциации профсоюзов Чехии, Моравии и Силезии, а также членом Палаты депутатов Парламента Чешской Республики.

Напомним, ранее посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис назвал мифом войну солдат УПА против волынских чехов.