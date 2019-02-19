16 американских штатов подали в суд на Трампа

Дональд Трамп / Assotiated Press

16 американских штатов подали в суд на президента страны Дональда Трампа из-за введенного им режима чрезвычайного положення.

Как сообщает Интерфакс, истцы хотят защитить экономические интересы и природные ресурсы своих штатов.

"Вопреки воле Конгресса президент под надуманным предлогом миграционного кризиса объявил режим ЧП и направил федеральные ресурсы, предназначенные для борьбы с наркотиками, военного строительства и охраны правопорядка, на строительство стены на границе с Мексикой", - говорится в иске.

Претензии к президенту предъявили Калифорния, Нью-Йорк, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Орегон и Вирджиния. Всеми этими штатами управляют губернаторы-демократы (кроме Мэриленда), также демократы составляют большинство в их законодательных органах.

Напомним, 15 февраля президент США Дональд Трамп подписал документ о введении в действие режима чрезвычайного положения. По его словам, это решение является правильным, так как США столкнулись с наплывом наркотиков, мигрантов и преступных группировок. После введения режима ЧП Трамп сможет увеличить ассигнования на строительство заграждений на границе с Мексикой.