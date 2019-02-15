Трамп объявил о режиме ЧП в Соединенных Штатах

США столкнулись с наплывом наркотиков, мигрантов и преступных группировок, заявил Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп подписал документ о введении в действие режима чрезвычайной положения.
Об этом сообщила в микроблоге Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и опубликовала фото Трампа, подписывающего документ.
Отметим, что накануне Трамп заявил, что он подпишет документ о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой.
President @realDonaldTrump signs the Declaration for a National Emergency to address the national security and humanitarian crisis at the Southern Border. pic.twitter.com/0bUhudtwvS— Sarah Sanders (@PressSec) February 15, 2019
"Я подпишу о национальном чрезвычайном положении"- заявил он, выступая перед Белым домом.
По его словам, это решение является правильным, так как США столкнулись с наплывом наркотиков, мигрантов и преступных группировок.
После введения режима ЧП Трамп сможет увеличить ассигнования на строительство заграждений на границе с Мексикой.
Напомним, ранее в США обсуждали возможное отстранение Трампа.