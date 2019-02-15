Трамп объявил о режиме ЧП в Соединенных Штатах

Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал документ о введении в действие режима чрезвычайной положения.

Об этом сообщила в микроблоге Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и опубликовала фото Трампа, подписывающего документ.

Отметим, что накануне Трамп заявил, что он подпишет документ о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой.

President @realDonaldTrump signs the Declaration for a National Emergency to address the national security and humanitarian crisis at the Southern Border. pic.twitter.com/0bUhudtwvS — Sarah Sanders (@PressSec) February 15, 2019

"Я подпишу о национальном чрезвычайном положении"- заявил он, выступая перед Белым домом.

По его словам, это решение является правильным, так как США столкнулись с наплывом наркотиков, мигрантов и преступных группировок.

После введения режима ЧП Трамп сможет увеличить ассигнования на строительство заграждений на границе с Мексикой.

Напомним, ранее в США обсуждали возможное отстранение Трампа.