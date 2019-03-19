Эксперт предрек финансовые санкции от МВФ и ЕС за отсутствие закона об обогащении

МВФ не даст транш Украине без закона об ответственности за незаконное обогащение / Reuters

Инвестиционный банкир Сергей Фурса высказал мнение, что Украина не получит кредит от международного валютного фонда, если до сентября политики не примут закон об ответственности за незаконное обогащение.

"Надо не только принять этот закон про обогащение, а принять его еще в том виде, в котором надо. Не то, что, например, предложил Порошенко, потому что то, что он предложил — это не тот вид, который нужен", - цитирует эксперта InfoResist.

По словам Фурсы, МВФ не откладывал вопрос о выдаче кредита, но принятие закона об обогащении держит на жестком контроле.

"Приезжала миссия, они работали, они приехали, уехали, это была техническая миссия. У них же есть юристы, возможно, они на связи и готовы вместе с администрацией президента прописать заново так, чтобы оно работало", — добавил он.

Читайте такжеКонституционный суд отменил статью о незаконном обогащении - СМИЭксперт считает, что Украине нужно решить этот проблемный вопрос до сентября, иначе бюджету страны невозможно будет выдержать финансовую нагрузку без очередного транша.

"Дедлайна нет, там же не то, что сразу все умрем. Будет постепенно становиться хуже и система разбалансируется. В принципе май мы, наверное, можем пройти, хотя это уже не желательно, но пройти мы можем. Следующий такой самый пиковый момент — это сентябрь уже конечно, по погашениям, если смотреть. Там будет просто постепенно становиться по чуть-чуть хуже до сентября. Вот сентябрь — это уже совсем больно, если не будет кредита", — резюмировал Фурса.

Напомним, Всемирный банк и G7 опубликовали совместное заявление, в котором выразили неудовольствие тем, что Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении.

Ранее в Transparency International заговорили о провале антикоррупционной реформы в Украине. Декриминализация незаконного обогащения означает амнистию для должностных лиц с сомнительным состоянием.