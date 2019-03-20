Экс-лидеру боснийских сербов Караджичу "выписали" пожизненное в Гааге

Радован Караджич / Reuters

В Нидерландах Гаагский трибунал вынес приговор о пожизненном заключении бывшего лидера Республики Сербской Боснии и Герцеговины 73-летнего Радована Караджича.

Об этом в среду, 20 марта, сообщает агентство РИА Новости. "Апелляционная палата приговаривает Радована Караджича к пожизненному тюремному заключению. Вердикт окончательный и обжалованию не подлежит", — заявил председательствующий судья Ван Пруссе Йонсен.

Он также отметил, что Гаагский трибунал счел слишком мягким приговор, вынесенный ранее судебной палатой и предусматривающий 40 лет тюрьмы для Караджича, сообщает ТАСС. Такое решение суд предыдущей инстанции вынес в 2016-м. Экс-лидера боснийских сербов тогда признали виновным в этнических чистках в бывшей Югославии, массовых высылках людей и геноциде в боснийском городе Сребреница в конце 1990-х.

Напомним, ранее в Гааге выпил яд и умер во время трибунала бывший хорватский генерал Слободан Пральяк - после того, как услышал приговор за преступления, совершенные против боснийских мусульман.