Глава Совета Федерации рассказала, почему Кремль решился на аннексию Крыма

Валентина Матвиенко / Коммерсант

Как считает глава Совета Федерации (верхней палаты российского парламента - Главред) Валентины Матвиенко, правительство Украины после Революции Достоинства предпринимало "нацистские шаги".

Такое мнение она озвучила в интервью для посвященной себе документальной ленты "Валентина", сообщает ТАСС.

По мнению Матвиенко, Россия аннексировала Крым, "чтобы защитить его", поскольку если бы Москва осталась в стороне, то "у берегов полуострова стояли бы корабли НАТО".

"По-другому ответственные политики России тогда поступить не могли и не имели права, иначе сегодня в Севастополе стояли бы не российские суда с Андреевским флагом, а стояли бы военно-морские корабли НАТО с другими флагами", - подытожила она.

Напомним, ранее Валентина Матвиенко, выступая в Совфеде РФ, пообещала Украине "бойню и гражданскую войну"- из-за создания Православной Церкви Украины.