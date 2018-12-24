"Нацистские лозунги": в Совфеде РФ пообещали Украине бойню и войну

В Совфеде РФ пообещали Украине бойню и войну из-за притеснений УПЦ МП. В церкви УПЦ МП устроили погром / eparhiya.od.ua

Украинские власти своими действиями провоцируют "бойню и гражданскую войну", заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Поводом для такого заявления стало создание Православной Церкви в Украине, а также новый закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) указать в названии принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

"Вы посмотрите, что они творят с церковью. Это же преступление, что происходит в Украине, когда светские власти грубо вмешались в духовную деятельность Украинской православной церкви, когда силой собрали каких-то священников, которые кричат нацистские лозунги", – цитирует ТАСС Матвиенко.

Читайте также"Год Бандеры как-никак": в Киеве "усовершенствовали" статую синей рукиПо ее словам, зарегистрировать приход в подобной ситуации означает "натравить своры нацистов на священников, на разрушение церквей, на силовые действия, просто поставить людей под удар".

"Они просто ведут дело до бойни, до гражданской войны. Они всеми своими действиями осмысленно разрушают свою страну, делят общество на правый и левый берег, вводят военное положение там, где проживает русскоязычное население", – заявила спикер российского Совфеда.

Напомним, 20 декабря Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в действующий закон "О свободе совести и религиозных организациях", которым обязал переименовать УПЦ МП. Документ предусматривает, что церковь, входящая в структуру религиозной организации "с центром в государстве-агрессоре", обязана в названии отображать принадлежность к ней за пределами страны.

Уже 22 декабря президент Петр Порошенко подписал этот закон.

В УПЦ МП, в свою очередь, заявили, что закон о необходимости смены названия является противоправным. А руководитель юридического отдела УПЦ МП Александр Бахов заявил, что спешка, с которой Порошенко подписал документ, связана с желанием закрепить за новой украинской церковью (ПЦУ) право называться УПЦ.

Как известно, 15 декабря в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви – Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко.

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