В УПЦ МП удивились скорости Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Спешка, с которой президент Петр Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ МП, связана с желанием закрепить за новой украинской церковью (ПЦУ) право называться УПЦ.

Такое мнение высказал руководитель юридического отдела УПЦ МП Александр Бахов

"Напомню, этот закон не касается УПЦ, но его будут применять к УПЦ. Для чего такая спешка? Православная церковь Украины не существует, поэтому спешат зарегистрировать устав, где также хотят закрепить право называться УПЦ", - написал Бахов в Facebook.

По его словам, "есть очень много законов, которые ждут своей очереди".

В субботу, 22 декабря, президент Петр Порошенко подписал закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) указать в названии принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

15 декабря, в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась признать создание Православной церкви Украины.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.