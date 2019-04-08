Одиозный путинский телепропагандист "разошелся" из-за пародий Зеленского на Вести недели

Дмитрий Киселев / Скриншот видео с Youtube

Главный путинский телепропагандист Дмитрий Киселев потратил солидную часть своей передачи Вести недели − чтобы показать несколько пародий на нее из передачи Вечерний Киев, которую вел шоумен и победитель первого тура выборов президента Украины Владимиром Зеленским.

"Какое-то время "Квартал 95" пытался пародировать и нашу программу", — заявил Киселев, после чего на всю Россию показал два отрывка из передачи "Вечерний Киев" производства "Студии "Квартал 95"".

В представленных роликах актер Евгений Кошевой в образе Киселева рассказывал о том, как за "утечкой воды на Байкале стоит Америка" и почему "именно мальчик писает в центре Европы".

"Ну как бы так. Потом выдохлись и переключились на крупные формы", — подытожил реальный Киселев.

Напомним, в феврале 2019-го Киселев рассказал в интервью блогеру Юрию Дудю о том, что его родной племянник Сергей воевал на Донбассе за боевиков "ДНР". Через пару недель стало известно, что в городе Мюнхен суд приговорил его к тюремному заключению - за терроризм. Позднее Киселев спокойно отреагировал на приговор племяннику, назвав его "обычной историей".