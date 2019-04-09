В Минфине США рассказали о том, какими будут новые санкции против России

Санкции / kasparov.ru

Политика антироссийских санкций оказалась эффективной и потому она будет продолжаться.

С таким заявлением выступил глава Министерства финансов США Стивен Мнучин − во время слушания бюджетных вопросов в Палате представителей Конгресса, сообщает ТСН.

"Санкции очень важный инструмент. Я считаю, что мы очень эффективно использовали их против России, мы продолжим использовать их против России в связи с ее неподобающим поведением, чтобы изменить это поведение", − заявил чиновник.

Далее, во время прений конгрессмен-республиканец Кристофер Стюарт предложил Мнучину рассмотреть вариант введения санкций против российских предприятий металлургии и горнодобывающей промышленности. Кроме того, другие конгрессмены обратили внимание на вероятные санкции против российских компаний, занимающихся добычей калийных солей.

В ответ Мнучин заявил о том, что все предложения изучаются самым тщательным образом.

"Мы не комментируем будущие санкции, но я могу заверить вас, что мое ведомство рассмотрит ваш запрос, мы относимся к этому очень серьезно", − заявил он.

Напомним, ранее в Сенате США рассказали журналистам Bloomberg, почему "устали" от антироссийских санкций. До этого амерканцы ввели новые санкции против РФ из-за Украины. В санкционные списки оказались внесены шесть физических лиц и восемь организаций из РФ.

Далее, в Сенате США поднимали вопрос о необходимости введения санкций против РФ из-за Венесуэлы - поскольку Кремль активнейшим образом влияет на ситуацию в этой латиноамериканской стране (где не прекращается политический кризис и противостояние президента Мадуро и лидера оппозиции Гуайдо).