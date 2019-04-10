Во Франции арестован представитель "ДНР" Юбер Файяр

10 апреля 2019, 22:00

Приспешник боевиков бал задержан после попытки открыть в стране второе представительство непризнанной республики.

Юбер Файяр активно сотрудничал с РФ / Фото: facebook.com/fayard.hubert

Во Франции помещен под стражу глава представительства террористической "Донецкой народной республики" в Марселе Юбер Файяр.

Как сообщает РИА Новости, задержание произошло в преддверии открытия второго представительства "ДНР" на территории страны.

"Он потерял работу некоторое время назад и находился в несколько стесненных финансовых условиях. Вместе с тем, он повстречал женщину, украинку. Не могу сказать, какие у них были отношения, меня там не было. Но суть в том, что она предложила одолжить ему некую сумму денег", — сказал собеседник агентства.

Французские жандармы прибыли в дом Файяра вскоре после передачи денег.

"Они изъяли эти деньги и задержали его по обвинению в сутенерстве. В настоящее время он находится под стражей в одной из коммун в округе Экс-ан-Прованс", —  пишет агентство.

Известно также. что Файяр собирался посетить пятый Ялтинский международный экономический форум, который пройдет с 18 по 20 апреля в аннексированном Крыму.

Напомним, в товарищеском матче сборной Украины по мини-футболу против команды Швейцарии за украинцев сыграл вратарь Святослав Марканич, который в 2015 году голкипер защищал ворота сборной "ЛНР" в матче с Абхазией.

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ДНР Франция
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