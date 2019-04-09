Экс-вратарь сборной "ЛНР" сыграл за сборную Украины

Святослав Марканич / Скриншот

В товарищеском матче сборной Украины по мини-футболу против команды Швейцарии (10:2) за украинцев сыграл вратарь Святослав Марканич.

При этом в 2015 году голкипер защищал ворота сборной "ЛНР" в матче с Абхазией (0:1), пишет Трибуна.

На сегодняшний момент Марканич является игроком мини-футбольного клуба Фактотум. Ранее он защищал цвета Зари, Стали, и ряда любительских клубов.

Стоит отметить, что мини-футбол (не путать с футзалом) – игра на открытых площадках с синтетическим покрытием в формате 6х6 (существует вариант 8х8).

Напомним, ранее ФФУ дисквалифицировала 18 футболистов, сыгравших за "сборную "ДНР".