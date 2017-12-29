ФФУ дисквалифицировала 18 футболистов, сыгравших за "сборную "ДНР"

Восемнадцать футболистов, которые играли в составе "Донецкой народной республики" ("ДНР"), будут пожизненно дисквалифицированы.

Такое решение приняла Федерация футбола Украины, сообщается на сайте организации.

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины (КДК ФФУ), рассмотрев заявление Службы безопасности Украины относительно этих игроков, решил лишить возможности футболистов осуществлять любую деятельность, которая связана с футболом.

В дисквалификационный список вошли: Владимир Кравченко, Денис Никулин, Максим Синьков, Анатолий Селезнев, Сергей Крахмал, Андрей Кушнир, Андрей Рябой, Владислав Мишин, Руслан Зинченко, Ярослав Махно, Роман Саетов, Платон Свиридов, Денис Поточный, Иван Иванов, Игорь Дмитришин, Виктор Станенко, Никита Шмаков, Константин Золотарь.

Напомним, в августе 2015 года августа, в оккупированном боевиками и российскими военными Донецке состоялся первый товарищеский матч "сборных" ДН и ЛНР по футболу.