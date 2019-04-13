В Москве на субботнике мальчика 5 раз ударили ножом в грудь — СМИ

В Москве подростка пять раз ударили ножом в грудь, он выжил, узнали журналисты / The Financial Express

В субботу, 13 апреля, в столице России Москве на школьном субботнике произошел конфликт между двумя 14-летними мальчиками, потом один из подростков пять раз ударил ножом в грудь своего оппонента.

Поножовщина произошла на западе Москвы, удары ножом получил Женя П., сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, пострадавший остался жив благодаря тому, что был в куртке.

"…Два 14-летних мальчика что-то не поделили, в руках одного из них появился нож — Женя П. получил пять ударов в область груди…, его отправили в больницу", — отмечается в сообщении.