В российской школе ученик устроил резню и пожар, видео

В среду, 18 апреля, в российском городе Стерлитамак (Республика Башкортостан) в общеобразовательной школе №1 17-летний ученик ножом ранил учителя, порезал руку школьнице, разлил горючее вещество и поджег.

После нападения подросток сам себя ранил ножом, злоумышленник и другие пострадавшие госпитализированы, говорится на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Башкортостану.

"По предварительной версии, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы... зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники и имеющимся при себе ножом порезал руку одной ученице, нанес ножевое ранение учителю. Затем разлил горючее вещество и поджог, сам себе нанес рану ножом", — отметили в ведомстве.

После поджога сработала пожарная сигнализация, одна из учениц выпрыгнула со второго этажа, в результате пожара никто не пострадал. "Установлено, что ранее имелись обращения в органы профилактики преступлений несовершеннолетних по поводу агрессивного поведения 17-летнего подростка", — добавили в СК.

В отношении ученика начато дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц) уголовного кодекса России. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 2 ст. 293), допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.

Напомним, 19 января в столице российской Республики Бурятия — городе Улан-Удэ — в одной из школ, расположенной в микрорайоне "Сосновый бор", ученик с топором напал на школьников, а потом при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег класс. В результате атаки пострадали трое детей и учитель, подозреваемого задержали.