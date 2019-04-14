В Москве умерла вдова экс-президента Югославии

Мириана Маркович умерла в России / Фото: Reuters

В России на 77-м году жизни умерла Мириана Маркович, вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича.

Как сообщает издание Blic, Маркович скончалась в московской клинике в результате воспаления легких.

По информации ряда других СМИ, Маркович умерла в одной из больниц Сочи. Как отмечается, в недавнем времени женщина перенесла четыре операции и последнюю неделю находилась в тяжелом состоянии из-за возникших осложнений.

Как известно, супруга Милошевича получила политическое убежище в России в 2010 году. Ранее Сербия объявила ее в международный розыск.

Слободан Милошевич в 2002 году был приговорен к пожизненному заключению за геноцид и преступление против человечности. Через четыре года он умер в возрасте 64 лет от сердечного приступа.

Напомним, саженец розы с могилы бывшего президента Сербии Слободана Милошевича накануне смертельного покушения подарили главарю "ДНР" Александру Захарченко.