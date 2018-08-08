"Могильная эстафета": Захарченко привезут в подарок розу с могилы экс-президента Сербии

Александру Захарченко решили сделать странный подарок

Саженец розы с могилы бывшего президента Сербии Слободана Милошевича подарят главарю «ДНР» Александру Захарченко.

Странный подарок Захарченко решила сделать российская чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова, дисквалифицированная за применение допинга. Девушка нередко посещает оккупированные территории Донбасса, а побывав недавно в усадьбе Милошевича в Сербии решила сделать главарю "ДНР" необычный подарок.

В Сети с сарказмом отреагировали на сообщение о странном подарке для Захарченко. Политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий отметил, что саженец розы может стать украшением могилы самого главаря «ДНР».

"Могильная эстафета: Милошевич вахту сдал, Захарченко примет. Бабе-тяжеловесу из РФ пришла в голову замечательная идея: а не привезти ли розочку с могилы Милошевича в Донецк Захарченко? Ага - на уже его могилку", — сыронизировал он в Facebook.

Напомним, ранее журналист рассказал о вероятном преемнике Захарченко.