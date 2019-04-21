"Есть угроза третьей мировой войны": эксперт спрогнозировал вероятность применения Россией ядерного оружия

21 апреля 2019, 00:29

Аналитик полагает, что НАТО необходимо подготовиться для отражения угрозы.

НАТО
Эксперт убежден, что НАТО необходимо укрепить свои силы в Европе / УНИАН

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко высказал мнение, что Кремль неоднократно заявлял о вероятности применения ядерного оружия и такая угроза действительно реальна.

"Если Путин еще пять лет назад во время аннексии Крыма говорил, что Россия была готова применить тактическое ядерное оружие, то сомневаться в возможности масштабного столкновения не приходится, тем более, видя, как у границ Украины, Польши и стран Балтии сосредоточены группировки войск, которые готовы к наступлению", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Романенко, странам НАТО необходимо быть готовыми к угрозе со стороны России, поскольку американцам потребуется время для переброски сил. Он добавил, что сосредоточенных в Европе сил недостаточно для противостояния группировкам вооруженных сил России.

Читайте такжеЭксперт объяснил, когда и при каких условиях Украина вернет себе Крым"На подготовку оборонительных действий Западу надо время: нужно, чтобы американцы на протяжении месяца по воздуху и морем перебросили силы, которые могли бы противостоять собранной Россией группировке, быть такого же уровня. Потому батальоны, которые НАТО разместило в Польше и странах Балтии, несравнимы по потенциалу с теми российскими войсками, которые сосредоточены у границ и нацелены на Европу", - подчеркнул эксперт.

Романенко добавил, что Альянс прорабатывает различные варианты и угроза начала третьей мировой войны вполне реальна.

"Поэтому Альянс вынужден разрабатывать варианты и создавать противовес применению оружия в тех районах, которые все чаще считают более не российской территорий. Потому и разрабатываются разные варианты, в том числе применение со стороны НАТО тактического ядерного оружия. Хотя лиха беда начало… Есть большая угроза начала третьей мировой войны", - подытожил он.

Напомним, во время чата в Главреде Игорь Романенко высказал мнение, что появление Javelin существенно не изменило ситуацию на Донбассе, ведь благодаря разведке россияне точно знают, что они скрыты на складах и применять их не собираются - их начнут использовать только в случае, если начнется широкомасштабная война.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия НАТО Игорь Романенко третья мировая война
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

01:15
"Совсем другая": Наталья Могилевская удивила сеть видом без макияжа
00:42
Эксперты рассказали, когда стоит и не стоит женщинам тратить время на секс
00:29
"Есть угроза третьей мировой войны": эксперт спрогнозировал вероятность применения Россией ядерного оружия
00:05
"Патрон проигрывает": Геращенко рассмешила Сеть, когда спешила стать на колени на Олимпийском Видео
20 апреля, суббота
23:37
Довела Украина? В России пропагандист Норкин попал в больницу после эфира
23:12
Пчелы выжили после пожара на крыше Нотр-Дама
22:44
Рэпер Хаски выступил в "ДНР" с запрещенными треками и автоматчиками на сцене
22:17
"Никаких перспектив": в штабе Зеленского прокомментировали иск о снятии с выборов
21:50
Президент подписал указ об интеграции Украины в ЕС и НАТО
21:26
В Казахстане опрокинулся автобус, много жертв
20:59
Лавров настаивает на прямом диалоге Украины с боевиками ЛДНР
20:31
В Германии заявили о направленности антироссийских санкций против ЕС
20:05
"Шалунья": Светлана Лобода похвасталась стройными ногами и глубоким декольте Фото Видео
19:38
Помпео позвонил не только Порошенко, но и Зеленскому
19:19
Сотрудник Прямого подтвердил работу черного политтехнолога Клюгхафта – СМИ
19:15
Под Днепром из обреза подстрелили активиста, ранены двое прохожих Фото
18:41
Установлен очаг возгорания в Соборе Парижской Богоматери
18:23
Конституционный суд занялся делом о переименовании УПЦ МП Видео
17:58
"Через другое место": Киркоров отказался сниматься в дорогой рекламе презервативов Видео
17:54
Скандал с натурализацией Мораеса: стало известно, когда ждать вердикта УЕФА Видео
17:29
Кадыров напомнил Порошенко о клятвах в любви к России
17:25
В США рассказали, как из программы партии Трампа убрали предоставление летального оружия Киеву Видео
16:57
У Кирилла увидели потерю авторитета Константинополем из-за томоса Украине Видео
16:35
Танки, Грады и пушки: боевики стянули тяжелую технику к линии разграничения на Донбассе Видео
16:12
Кулич заварной и венский кулич: обалденные рецепты на Пасху 2019 Видео
15:56
Восстановление статуса ядерной державы: генерал оценил потенциал Украины
15:40
Названа самая полезная сладость для зубов Видео
15:36
Опасность войны: эксперт оценил вероятность масштабной агрессии РФ Видео
15:34
"Какой позор": Ольга Бузова рассмешила сеть отсутствием груди в стильном платье Видео
15:20
"Тело похлеще, чем у топ-моделей": Вера Брежнева произвела фурор в сети фото в боди
14:59
Польша, Румыния и Турция поддержали движение Украины в НАТО Видео
14:57
Второй тур выборов 2019: психолог посоветовала, как не "перегрызться" с близкими
14:55
Певица LP примерила вышиванку и призналась Украине в любви Видео
14:25
"Бывало похуже": Лукашенко высказался об отношениях между Украиной и Беларусью Видео
14:15
Врач рассказала, какие жвачки полезные Видео
14:02
"Любовь уставших лебедей": Алан Бадоев открывает Украину азиатскому шоу-бизнесу Видео
13:58
"Это как в бою": Усик назвал главную проблему при переходе в супертяж Видео
13:44
Павел Розенко с невестой произвели фурор на красной дорожке Видео
13:25
Стало известно, как в "ЛДНР" готовятся к раздаче российских паспортов Видео
12:59
Опасный прогноз: украинцев предупредили о серьезных заморозках Видео
12:30
Кровавые разборки в Днепре: пьяная драка закончилась поножовщиной, есть раненый
12:03
"Они тырят деньги": в ЗеКоманде рассказали о коррупции в ведомстве Полторака
11:42
Провокационно и откровенно: экс-ВИА Гра Миша Романова представила сольный клип Видео
11:05
Экстрим на крыле самолета и 53 образа: Monatik представил самый масштабный клип в своей карьере Видео
10:47
Киеву скоро светит +17 градусов: названа дата Видео
10:40
Глубокое декольте с прозрачной сеткой: Джамала покрасовалась в неожиданно откровенном платье Фото Видео
10:30
Прикольные поздравления с Вербным воскресеньем на словах и в анимированных картинках Фото Видео
10:17
"Бой на Донбассе": офицер ВСУ рассказал об уничтожении командира "роты" противника
10:08
Певица Адель рассталась с мужем
10:04
События в Украине будут иметь огромные последствия для Восточной Европы мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться