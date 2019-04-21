"Есть угроза третьей мировой войны": эксперт спрогнозировал вероятность применения Россией ядерного оружия

Эксперт убежден, что НАТО необходимо укрепить свои силы в Европе / УНИАН

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко высказал мнение, что Кремль неоднократно заявлял о вероятности применения ядерного оружия и такая угроза действительно реальна.

"Если Путин еще пять лет назад во время аннексии Крыма говорил, что Россия была готова применить тактическое ядерное оружие, то сомневаться в возможности масштабного столкновения не приходится, тем более, видя, как у границ Украины, Польши и стран Балтии сосредоточены группировки войск, которые готовы к наступлению", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Романенко, странам НАТО необходимо быть готовыми к угрозе со стороны России, поскольку американцам потребуется время для переброски сил. Он добавил, что сосредоточенных в Европе сил недостаточно для противостояния группировкам вооруженных сил России.

Читайте такжеЭксперт объяснил, когда и при каких условиях Украина вернет себе Крым"На подготовку оборонительных действий Западу надо время: нужно, чтобы американцы на протяжении месяца по воздуху и морем перебросили силы, которые могли бы противостоять собранной Россией группировке, быть такого же уровня. Потому батальоны, которые НАТО разместило в Польше и странах Балтии, несравнимы по потенциалу с теми российскими войсками, которые сосредоточены у границ и нацелены на Европу", - подчеркнул эксперт.

Романенко добавил, что Альянс прорабатывает различные варианты и угроза начала третьей мировой войны вполне реальна.

"Поэтому Альянс вынужден разрабатывать варианты и создавать противовес применению оружия в тех районах, которые все чаще считают более не российской территорий. Потому и разрабатываются разные варианты, в том числе применение со стороны НАТО тактического ядерного оружия. Хотя лиха беда начало… Есть большая угроза начала третьей мировой войны", - подытожил он.

Напомним, во время чата в Главреде Игорь Романенко высказал мнение, что появление Javelin существенно не изменило ситуацию на Донбассе, ведь благодаря разведке россияне точно знают, что они скрыты на складах и применять их не собираются - их начнут использовать только в случае, если начнется широкомасштабная война.