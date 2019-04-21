Теракт в Шри-Ланке: восемь взрыров, сотни жертв, комендантский час

В результате восьми взрывов, произошедших на острове Шри-Ланка 21 апреля, погибло не менее 185 человек, среди которых по меньшей мере 35 граждан иностранных государств.

Последний на данный момент, восьмой взрыв произошел в Дематагоде − пригороде столицы Шри-Ланки Коломбо, на своей странице в соцсети Twitter написал специальный корреспондент ВВС Аззам Амеен.

Он также сообщил, со ссылкой на местные власти, что на острове Шри-Ланка в период с 18.00 до 06.00 введен комендантский час.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 21 апреля, в день католической Пасхи, на Шри-Ланке была зафиксирована серия взрывов в отелях и католических храмах − в трех объектах гостиничного бизнеса в столице, городе Коломбо, в церкви Святого Антония, а также еще двух церквях в пригородах.

