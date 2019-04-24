Выборы в Индонезии: от переутомления при подсчете голосов умерли почти 140 человек

От сильного переутомления из-за подсчета голосов в Индонезии умерли более 100 человек / Reuters

В Индонезии 17 апреля прошли всеобщие выборы, и из-за переутомления во время подсчета голосов, умерли 139 человек.

Кроме того, более 500 членов избиркомов были доставлены в больницу, так как их рабочий день длился больше суток, передает ТАСС.

"На сегодняшний день 139 представителей избирательных комиссий скончались, более 500 госпитализированы. В общей сложности к работе на участках было привлечено более 7 млн человек", - сказал министр-координатор по вопросам политики, юстиции и безопасности страны Виранто.

На избирательные участки члены комиссии прибыли в 5 утра, спустя 2 часа стартовало голосование, а закончить подсчет голосов смогли только спустя сутки. Несмотря на то, что к выборам привлекли самых устойчивых и опытных членов избиркомов, более сотни умерли от изнеможения и истощения организма.

Выборы 17 апреля в Индонезии стали самыми масштабными за последнее время в мире. Жители страны выбирали в один день не только президента, но и депутатов парламента, и членов законодательных органов провинций и округов. Таким образом, в выборах участвовали почти 240 тысяч кандидатов, которые претендовали на 20 тысяч мест.

Из 266 миллионов жителей страны, имели право голоса 193 миллиона человек – явка достигла почти 80%. По всей стране, а это 17 860 островов, было открыто свыше 813 тысяч избирательных участков.

Окончательные результаты выборов будут обьявлены в мае.

Напомним, по результатам выборов в Украине, Владимир Зеленский с громадным отрывом обошел своего оппонента Петра Порошенко во втором туре выборов президента Украины. Шоумен получил 73,22% голосов (13 541 528 человек), а Порошенко - 24,45% (4 522 320 человек).