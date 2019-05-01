Google презентовал дудл к празднику 1 мая

Google выпустил Doodle ко Дню труда / Фото: Reuters

1 мая Google посвятил свой дудл празднику труда, который сегодня отмечают в 142 странах мира. Среди них и Украина.

На картинке дудла изображены на нежно-розовом фоне рабочие, которые трудятся в самых разнообразных сферах деятельности. Также художники нарисовали предметы труда: от молотка и лопаты до книги и циркуля.

Каждая буква в надписи Google окрашена в отдельный цвет и символизирует рабочего, который занят своим делом. Здесь мы видим механика, повара, фермера и специалиста по ремонту дорог. Примечательно, что дудл соблюдает гендерное равенство: на картинке можно увидеть, как мужчин, так и женщин.

Картинка к 1 мая от Google кликабельна. Нажав на нее, можно узнать дополнительную информацию о празднике Весны и труда.

История Дня трудящихся 1 мая

Все началось 1 мая 1886 года в Чикаго из забастовки американских рабочих. Они требовали нормированные рабочий день в 8 часов. Такая инициатива американского рабочего класса закончилась кровавым побоищем с полицейскими.

В июле 1889 года на Парижском конгрессе II Интернационала 1 мая был признан днем ежегодных демонстраций в честь рабочих Чикаго.

Уже через год после этого День международной солидарности трудящихся массово отметили в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и других странах. Именно из-за истории начала праздника он ассоциируется с революцией и классовой борьбой.

В СССР Первомай на государственном уровне праздновали вплоть до 1 мая 1990 года. В 1992 году Международный день солидарности трудящихся переименовали в праздник Весны и Труда.

Сейчас в Украине 2 мая, как выходной день, отменен. А 1 мая украинцы традиционно устраивают пикники и используют этот день для засадки огородов и приусадебных участков.

Напомним, 22 апреля, когда все жители третьей от Солнца планеты отмечают Международный день Земли, популярнейший интернет-поисковик Google опубликовал на стартовой странице видео-дудл.